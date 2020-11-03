مهرجان اوسكار ايجيبت يكرم الفنانة مها أبو عوف فى دورته الثامنة

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حرص الفنان عادل عمار رئيس مهرجان اوسكار ايجيبت على تكريم نخبة من النجوم على أعمالهم الفنية كانت من ضمنهم الفنانة مها أبو عوف والفنان حلمى فودة وغيرهم.







كما حرص على تقديم الدعم والتكريم لمجموعة من الشباب في مختلف المجالات سواء الصحافة والإعلام أو التجميل أو التصوير وغيرها مما له علاقة بالفن.





على سياق آخر شاركت مها أبو عوف فى مسلسل "اتنين فى الصندوق" الذى عرض فى رمضان 2020، وشارك فى بطولته حمدى الميرغنى، أوس أوس، بيومى فؤاد، انتصار، ومن تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى.