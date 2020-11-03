عاجل.. إعادة فتح طريق نويبع أمام حركة السيارات بعد تحسن الأحوال الجوية

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 12:07 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أعادت الإدارة العامة للمرور فتح طريق نويبع اتجاه سانت أمام حركة السيارات بعد تحسن الأحوال الجوية.

وأكد مدير الإدارة على الخدمات الأمنية بتكثيف التواجد المروري بالطريق، تحسبًا لوقوع أي حوادث سير أو كثافات مرورية.

كانت أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة، عن إغلاق طريق تويبع إتجاه سانت كاترين، لسوء الأحوال الجوية.

وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

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