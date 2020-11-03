بدء فعاليات معرض الكتاب القبطي بالكاتدرائية



ويضم معرض الكتاب القبطي أبرز الكتب والإصدارات لأكثر من 40 دار نشر قبطية.



فى سياق اخر،استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم الراهب القس إيرينئوس البراموسى، بعد أتم رسالة الماجستير الخاصة به فى جامعة أثينا باليونان، في مجال القانون الكنسي، ودار موضوع الرسالة حول القانون الكنسي المبكر، حيث ركزت على القوانين الكنسية للفترة من القرن الخامس إلى القرن الحادي عشر، وحصلت الرسالة على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف.



كما استقبل قداسة البابا تواضروس بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم الراهب القمص رويس الأنبابيشوي، كاهن كنيسة القديسين مكسيموس ودوماديوس بأيرلندا.



كما استقبل البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم الراهب القمص أخنوخ الأنبا بيشوي، حيث قدم لقداسته تقريرًا عن خدمته فى دول أفريقيا، ناميبيا وبتسوانا ومالاوي.

بدأ اليوم الثلاثاء معرض الكتاب القبطي فعالياته، والمقام بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، والذي يستمر حتى 18 نوفمبر الجاري.