بعد تكريمه من مهرجان الجونة السينمائي.. خالد الصاوي يعتذر لهؤلاء

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اعتذر الفنان خالد الصاوي عن عدم ذكره لأسماء بعض النجوم، خلال تكريمه في حفل ختام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتب خالد الصاوي منشورًا قال فيه :"أعتذر بشدة لكل من أغفلت اسمه من آباء وأمهات السينما المصرية الحالية مثل أ. صلاح السعدني وأ. نبيلة عبيد وغيرهما رغم أنهم مدونون بالورقة التي قرأت منها، ولكن العتب عالنظر والله بالذات على المسرح بلا نظارة قراءة".



وكان خالد الصاوي قد أهدى الجائزة للعديد من نجوم الفن، منهم لبنى عبد العزيز، حسين فهمي، نجلاء فتحي، ميرفت أمين، شهيرة، بوسي، عادل إمام، سمير غانم، سمير صبري، يحيى الفخراني، محيي إسماعيل.



وفي سياق آخر ، ينتظر خالد الصاوي حاليًا عرض فيلمين جديدين له، وهما" أحمد نوتردام" الذي يشارك في بطولته بجانب رامز جلال وغادة عادل وانتصار، والفيلم الثاني "30 مارس" الذي يُشارك فيه مع أحمد الفيشاوي ودينا الشربيني وأسماء أبو اليزيد وأحمد خالد صالح وندى موسى.