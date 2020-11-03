بطولة باريس للأساتذة.. انسحاب ساليزبري ورام من مسابقة الزوجي

أعلن اتحاد اللاعبين المحترفين للتنس اليوم الإثنين، انسحاب الزوجي الفائز ببطولة أستراليا المفتوحة جو ساليزبري وراجيف رام من بطولة باريس للتنس للأساتذة هذا الأسبوع بعد مخالطة ساليزبري لمصاب بفيروس كورونا.









وتم عزل البريطاني ساليزبري ولم تظهر أي أعراض عليه.









وقال اتحاد المحترفين في بيان "يواصل طبيب البطولة والفريق الطبي لاتحاد المحترفين مراقبة حالة اللاعب.









"تم استبدال الثنائي رام وساليزبري بزوجي آخر للمشاركة في البطولة".









وحجز ساليزبري والأمريكي رام مكانا في البطولة الختامية لموسم تنس الرجال.