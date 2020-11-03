بالأسود..مي سليم تبهر جمهورها

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 12:04 م
نادين نجدي
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نشرت الفنانة مي سليم مجموعة من الصور لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وكانت مي سليم في الصور ترتدي بلوف اسود اللون وجيب سوداء جلد، حازت الصور على الكثير من الاعجابات.

يذكر أن مي سليم تشارك في مسلسل "خيط حرير" بطولة الفنانة مى عز الدين وكل من محمود عبد المغنى وسوسن بدر ونيكولا معوض وهنا مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى ليدخل العمل بعدها مراحل المونتاج والمكساج ليصبح جاهزًا للعرض مباشرة، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.


العمل تدور أحداثه فى 35 حلقة، وهو العمل الرابع الذى يجمع مى عز الدين والمخرج إبراهيم فخر، حيث قدما سويًا مسلسل "حالة عشق" عام 2015، ومسلسل "رسايل" عام 2018، ومسلسل "وعد" عام 2016.

أحدث أعمال الفنانة مى عز الدين مسلسل "رسايل" والذى عرض منذ عامين تقريبا فى رمضان وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج إبراهيم فخر الدين.

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