"التحول الرقمي في صناعة الإعلام والترفيه".. محاضرة بمكتبة الإسكندرية

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 12:03 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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يقدم قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، محاضرة تفاعلية مباشرة عبر الإنترنت (ويبنار) بعنوان (التحول الرقمي في صناعة الإعلام والترفيه: إرادة التغيير وإدارة التغيير)، يلقيها أحمد عصمت، مؤسس منتدى الإسكندرية للإعلام واستشاري تكنولوجيا الإعلام والتحول الرقمي.
يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها مكتبة الإسكندرية لطرح ومناقشة التقنيات والتطورات في مختلف المجالات، وذلك الساعة السادسة مساء يوم الخميس الموافق 5 نوفمبر.

وتتناول المحاضرة ماهية التحول الرقمي وخصوصيته في صناعة الاعلام والترفيه، التي شهدت تحولات كبيرة على مستوى العالم خلال العقود القليلة الماضية، وكيفية ادارة التغيير في هذا المجال، بالإضافة إلى العلاقة ما بين التكنولوجيا والثقافة للتحول الرقمي وذلك من خلال عرض بعض التجارب الناجحة في مجال الاعلام والترفيه. 

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