كلوب يدافع عن صلاح بشأن ادعائه السقوط للحصول على ركلات جزاء

دافع الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، على الاتهامات الموجهة إلى محمد صلاح بإدعاء السقوط للحصول على ركلة جزاء خلال الانتصار 2-1 على وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي يوم السبت الماضي قائلاً إن المهاجم المصري تعرض لإعاقة ولديه جروح تثبت ذلك.









وسقط صلاح داخل منطقة الجزاء بعد تدخل متهور من أرتور ماسواكو، وتقدم المهاجم المصري بعد ذلك لتنفيذ ركلة الجزاء ليسجل منها هدف التعادل لصالح ليفربول.









وأبدى مدرب وست هام ديفيد مويز غضبه من قرار احتساب ركلة الجزاء لكن كلوب لا تساوره أي شكوك في تعرض صلاح لإعاقة.









وأبلغ كلوب وسائل إعلام بريطانية: "كل من شاهد اللعبة تقريباً يعتقد أنها مخالفة" مضيفاً أنه تحدث إلى صلاح حول لياقته البدنية.









وتابع المدرب الألماني: "هناك ثلاث كدمات في قدمه أحدها من موقف ركلة الجزاء، لا نتحدث كثيراً عن ركلات الجزاء التي لا نحصل عليها لكن الآن بعد يومين من المباراة نتحدث عن هذه اللعبة، كان هناك احتكاك واضح، لا أتفهم الانتقادات".









ويحل ليفربول ضيفاً على أتالانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.







