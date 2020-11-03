حنان مطاوع برفقة خالد الصاوي فى أحدث ظهور وتعلق:"أجمل يوم مع أجمل ناس"

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 12:00 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شاركت الفنانة حنان مطاوع جمهورها ، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت " حنان مطاوع" بمظهر متألق من حفل زفاف الفنانة درة ، برفقة الفنان خالد الصاوي وزوجها ، وأعربت عن سعادتها بذلك وكتبت تعليقا قائله: "خر
أجمل يوم مع أجمل ناس

يشار أن حفل زفاف درة بدأ ودخلت درة فى الأول على أغنية "طلى بالأبيض" لماجدة الرومى، وخلال رقصتها الرومانسية على أنغام أغنية "خدنى بين إيديك" بكت درة ولم تستطع تمالك دموعها من الفرحة، ثم اشتعل حفل الزفاف ورقص النجم آسر ياسين مع الزوجين على أغنية مليونير ورقصت بشرى مع العروسة .

يذكر أن آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع مشاركتها في حكاية من حكايات مسلسل "إلا أنا" في قصة "أمل حياتي" والتي حققت نجاحا كبيرا من خلالها.

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