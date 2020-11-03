انطلاق المبادرة الرئاسية للمسح القومي لأمراض السمنة والأنيميا والتقزم بالقليوبية

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شهدت محافظة القليوبية انطلاق المبادرة الرئاسية للمسح القومي لأمراض الانيميا والسمنة والتقزم بين طلاب المدارس الابتدائية بالقليوبية في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "100 مليون صحة".



وأوضح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، في تصريحات صحفية اليوم، أنه جرى التنسيق والتعاون مع مديريتي التربية والتعليم والصحة وهيئة التامين الصحى بالمحافظة، لاستهداف تلاميذ المدارس الابتدائية الحكومية والخاصة، للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا، التقزم، والسمنة".



وأكد المحافظ على إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا وتقديم الدعم اللازم للمبادرة لتحقيق أهدافها لإرتفاع نسبة الاصابة بالمحافظة الى مايقرب من 60 %

ووجه بمراعاة الدقة في اخذ العينات ونتائج التحاليل، ومراعاة التسجيل الدقيق للنتائج. على التلاميذ.



وأكد د. حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة على أن الحملة لتلاميذ المرحلة الابتدائية، موضحا أن كل حملة بها 3 أطباء و3 زائرات صحية وتتولي هذه الأطقم الطبية تسجيل البيانات وقياس الطول والوزن وإجراء التحاليل الطبية.