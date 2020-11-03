"الإسكندرية الأزهرية " تكرم المشاركين في برنامج تنمية مهارات معلمي اللغة الإنجليزية (صور)

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 11:56 ص
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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كرم الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والشيخ خميس محمد الوكيل الشرعي اليوم الثلاثاء، الموجهين والمعلمين المشاركين في برنامج تنمية مهارات معلمي اللغة الإنجليزية ورفع تلاميذ المرحلة الابتدائية العازفين عن التحدث باللغة الإنجليزية.
جاء ذلك بالتعاون مع جامعة لندن والمجلس الثقافي البريطاني، حيث تم تكريم الموجهين والمعلمين وتسليمهم شهادات مقدمه من جامعة لندن والمجلس الثقافي البريطاني، وبحضور الأستاذ عبدالسمع أحمد موجه عام اللغة الإنجليزية، والدكتور رضا نوايا.
وتقدم رئيس الإدارة المركزية، والوكيل الشرعي بخالص الشكر والتقدير للمكرمين على تعاونهم ومشاركتهم في البرنامج.
"الإسكندرية الأزهرية " تكرم المشاركين في برنامج تنمية مهارات معلمي اللغة الإنجليزية (صور)
"الإسكندرية الأزهرية " تكرم المشاركين في برنامج تنمية مهارات معلمي اللغة الإنجليزية (صور)
"الإسكندرية الأزهرية " تكرم المشاركين في برنامج تنمية مهارات معلمي اللغة الإنجليزية (صور)
"الإسكندرية الأزهرية " تكرم المشاركين في برنامج تنمية مهارات معلمي اللغة الإنجليزية (صور)
"الإسكندرية الأزهرية " تكرم المشاركين في برنامج تنمية مهارات معلمي اللغة الإنجليزية (صور)
"الإسكندرية الأزهرية " تكرم المشاركين في برنامج تنمية مهارات معلمي اللغة الإنجليزية (صور)

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