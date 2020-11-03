شادي محمد يكشف كواليس بين جوزيه ولاعبي الأهلي عن مباراة الصفاقسي الشهيرة

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 11:32 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف شادي محمد نجم منتخب مصر السابق، عن تفاصيل حديث مانويل جوزيه مع لاعبي نادي الصفاقسي عقب مباراة الذهاب في القاهرة والتي انتهت أحداثها بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.


وقال شادي محمد في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"،" مانويل جوزيه ذهب إلى غرفة ملابس لاعبي نادي الصفاقسي التونسي عقب نهاية المباراة، ووجدهم في حالة سعادة عارمة، وأبلغهم أنه سينتصر عليهم في تونس ".


وأضاف،" رد لعيبة الصفاقسي التونسي على جوزيه، جروا ورا جوزيه وكنت برفقته في ذلك الوقت ".


وكان النادي الأهلي قد نجح في تحقيق اللقب، بعد انتصاره إيابا في ملعب رادس، بهدف نظيف أحرزه محمد أبوتريكة بعد اسيست من الانجولي فلافيو، واسكنها أبوتريكة في الشباك.

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