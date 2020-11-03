أسطورة ألمانيا ينصح هالاند بالانتقال إلى برشلونة

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 11:30 ص
هالاند
هالاند
محمد الدمتناوي
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أكد لوثار ماتيوس، لاعب المنتخب الألماني السابق، أن النرويجي إيرلينج هالاند، لاعب فريق بوروسيا دورتموند، سيقدم مستويات أفضل في صفوف برشلونة الإسباني مستقبلًا.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية، إلى أن رغبة كل من ريال مدريد وبرشلونة هي التعاقد مع هالاند خلال الفترة المقبلة.

وقال ماتيوس، في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت": "أرى أن هالاند سيرحل قريبًا عن بوروسيا دورتموند لأكبر الأندية في أوروبا".

وتابع: "بوروسيا دورتموند بالفعل أحد أفضل الأندية في أوروبا، ولكن هناك 5 أو 6 أندية لديهم فرق أفضل في القارة العجوز، وهذا ما أقصد بتواجد هالاند لديهم".

وواصل: "يمكن أن نقول بايرن ميونيخ، ولكنهم لديهم روبيرت ليفاندوفيكسي الذي يمكنه الاستمرار لعامين أو ثلاثة إضافيين، ولذلك يمكن أن نرى هالاند في برشلونة على سبيل المثال".

وأتم: "يمكن أن يتواجد هالاند أيضًا في ريال مدريد أو أحد فريقي مانشستر ويمكن أيضًا رفقة كلوب في ليفربول حيث يبحثون عن خليفة فيرمينو".



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