الطالع الفلكي الثّلاثَاء 3/11/2020..الكَلِمَة الطَّيّبَة!

*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الجَوْزَاء.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الثّور.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 23 أكتوبر - 21 نوفمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 17 أكتوبر - 16 نوفمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى السَّمَاك من 29 أكتوبر - 10 نوفمبر.





اليوم 24 بَابَه قبطى ، 3 تِشْرين ثَانِ رُومى ، 17 رَبيعٍ الأوّل ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - شَايفَة الحصان بِتَاعى والمُهرَة بتاعتِكْ؟ دول حيوانات لكن فاهمين أحسن مِنّنَا.(محمّد عبد الوهاب من فيلم ممنوع الحُب-1942)





*القمر فى الجَوْزَاء "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى الجَوْزَاء يعنى

تكوين علاقات جديدة وتقوية القديمة وترميم المُتضرّرة ، تقوية روابط صِلَة الرّحم والحفاظ عليها ، إتصالات وتلفونات ورسائل بريديّة وإلكترونيّة لنقل المعلومات من وإلى الآخرين ، تطبيق الجوزاء لمبدأ تبادل المنافع فالجوزاء بالإضافة للميزان ماهر فى العلاقات التجارية والسّمسرة وتوصيل هذا بذاك، الإعلان والإعلام عن بضاعتك مُهمّ مهما كانت مُمتازة وبدون الإعلان تُصبح بضاعتك غير مُجدية ، هذا ينسحب على العلاقات العاطفيّة لتوصيل عريس من القدس بعروس من سَبَأ لكن دون إضافة بُهارات أو رُتوش فالأمانة تقتضى توصيل المعلومة سليمة غير ناقصة أو مُشوّهة أومغلوطة ، الجوزاء يعنى لغتين/ جنسيتين/ثقافتين ، هذا يعنى تشجيعك على تعلّم لغة أجنبية جديدة تكون مصدر دخل إضافى للقمة عيش شريفة ، الجوزاء مشهور بقدراته الكلامية وقدرته على تحويل الخصم إلى حليف مُخلص بالكلمة الطيّبَة ،إن شعرت أن العروسة/ العريس من الجلسة الأولى ثقيل الظل ، إحتدام المُناقشة وتمسّك كل طرف برأيه فلا داعى لحكمك النهائى من أول مُقابلة فرُبّما كان عريس/عروس العمر ، كما أنه وقت مُلائم لإرجاع مُطلقة لعصمة زوجها ، بمشيئة الله تَعَالى.





*اليوم يُوافق

ذكرى ميلاد نجمة الأربعينيات الفنّانة رجاء عبده والتى مثلت أمام محمّد عبد الوهاب بفيلم ممنوع الحب-1942، توقفت عن التمثيل بالعام 1950 لتعود بفيلمها الأخير كباريه الحياة بالعام 1972 وشاركتها فيه نجمة الأربعينيات روحيّة خالد لتتوقف بعده فنياً حتى وفاتها بالعام 1999 ،إحتفالاً بنجمة من الزّمن الجميل فهذه هى الأسماء المُساوية لإسم إعتدال جورج عبد المسيح وإسم الشهرة رجاء عبده ، مع التنبيه أنها لا تعبرعن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابية رياضيّة لا أكثر.





(الأكثر تكريماً)،(تذكرة ذهبيّة)،(التفّاحَة الذهبيّة)،(يختفى)،(قارئ الأفكار)،(رُوح المُوسيقى)،(أبيض وأسْوَد)،(أسْوَد وذهب)،(قمرٌ لامع).









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: الخير الذى تقدمه لمن حولك يرجع لك شاملاً الفوائد، وتصرفاتك الخشنة ليست إستثناء من تلك القاعدة،محبّة الناس كنز من الكنوز فلاتستخف بها.





برج الثور: تناول الشاى الأخضر والخبز بالرّدَة ،تخفيض الدهون والسكريات ، إيقاف التدخين والسّهَر، أنشطة لاسترجاع نضارتك إن شعرت بتقدّم العمر.





برج الجوزاء: رُبَّما إنغمست فى مُناقشات ومُفاوضات تخص العمل تستلزم مهارة كلامية فائقة لتقفيل إتفاقيّات ،الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.





برج السّرطان: عنادك قد يتسبب لك فى خسائر ، إستمع لرأى كبار السّن فى الأسرة ولا تتخذ أى قرار وأنت غاضب مُشوّش العقل أو تحت تأثير عاطفة.





برج الأسد: لاتُعطِ الأمان خاصةً لصديق يعرف نقاط ضعفك ، قد ينقلب الصديق يوماً عدواً مُتسلّحاً بأدق أسرارك ، حرّص من أخوك.





برج العذراء: إنتبه لألفاظك التى قد تكون خشنة مع من لايستحقون تلك الخشونة،قد تخسر علاقة ثمينة بكلمة سخيفة ليُصبح ترميم تلك العلاقة عسيراً.





برج الميزان: إن كان حالك ضيّقاً فتذكر أنك منذ أسابيع قليلة كنت تعانى الحرّ القائظ واليوم البرودة فى إرتفاع ،دوام الحال من المُحال،إضحك للدنيا تضحكلك.





برج العقرب: التعبير عن مشاعرك بوضوح ليس دائماً الإختيار الصحيح فى كل الأوقات ،عليك النظر بعين الإعتبار لمشاكل الآخرين ونواياهم،وكتمان أسرارك.





برج القوس: إستعمل الألقاب والألفاظ لوضع مساحات بينك وبين الآخرين لتضمن أنّهم لن يقومو برفع حواجز الكلفة ، من كَثُرَ مُزَاحُه قَلّت هَيْبَتُه.





برج الجدى: فعلك للخير تصرف نبيل يتفق مع مبادئك النّزيهة، لكن إحرص أن تبدأ بالأقرب فالأبعد، لأن الأقربون أوْلى بالمعروف.





برج الدّلو: البداية الصحيحة تعنى إنهاء نصف الطريق ، هذا يعنى أن تُدقّق فى صغائرالأمور فى عملك مهما بدت تافهة فمنها يأتى الفشل، لتوفر الوقت والجهد.





برج الحوت: التأخير فى تنفيذ رغباتك قد يكون إنقاذاً لك من ورطة أو خسارة فادحة ، لتتذكر صدق المثل كل تأخيرة وفيها خِيرَة.



