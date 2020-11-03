موعد عودة الأهلي للتدريبات استعدادا لنهائي دوري أمم إفريقيا

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 11:28 ص
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
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يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته يوم السبت المقبل على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

ومنح الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لاعبيه راحة من التدريبات لمدة أسبوع عقب مواجهة طلائع الجيش والتي شهدت احتفالية الفريق الأحمر بالتتويج بالدرع.

ومن المنتظر أن يخوض لاعبو الفريق الأحمر المصابين تدريبات تأهيلية الأربعاء والخميس على أن يشارك الجميع في مران السبت.

وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري للموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ وللموسم الخامس على التوالي والثاني والأربعين في تاريخه.

ويستعد الأهلي لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر لها يوم ٢٧ من نوفمبر الجاري على ستاد برج العرب بالإسكندرية.



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