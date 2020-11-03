بورصة مسقط تتراجع 0.08% في منتصف تعاملات اليوم

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 11:17 ص
بورصة مسقط
بورصة مسقط
نيفين سمير
Advertisements
تراجع مؤشر مسقط 30 بنسبة 0.08 %، في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، عند مستوى 3545.04 نقطة، خاسراً 2.86 نقطة عن مستوياته بنهاية جلسة أمس الاثنين ،وبلغ حجم التداولات في منتصف التعاملات لسوق مسقط 810.27 ألف سهم، بتنفيذ 76 صفقة، بقيمة تداول 225.19 ألف ريال.

وتراجع أسهم مؤشرات قطاع الخدمات وحيدًا بنسبة 0.16 %، بضغط سهم الغاز الوطنية المتراجع 1.36 %، وتراجع أريدو 1.02% ، بينما  ارتفع مؤشر قطاع الصناعة، مع صدارة جلفار للهندسة على الرابحين في ذلك التوقيت بنسبة 2.5 %، وارتفع المها للسيراميك 1.99 % ، وتجاهل قطاع الصدارة تقدم فولتامب للطاقة على المتراجعين في تلك الأثناء بنسبة 3.7 %.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عمرو أديب بعد مبادرة مصر الرقمية: "كفاية تجارة إنجلش"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. "أرامكو" السعودية تعلن توزيع ارباح على المساهمين

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. الصور الأولى من حفل زفاف النجمة درة بالجونة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يتراجع عن ضم صفقة الموسم

منذ ساعة و 9 دقيقة

هل يرحل أفشة عن الأهلي بعد العرض الأوروبي؟

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 21 ساعة

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

منذ يوم

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ يوم

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

منذ حوالي 14 ساعة

محمد يوسف يطلب ضم موهبة الأهلي

منذ أقل من ساعة

مستشار رئيس الحكومة يكشف موعد إعلان القرارات الخاصة بإغلاق المحلات التجارية (فيديو)

منذ ساعة و نصف

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل| إيطاليا: هجوم فيينا غير مقبول.. ولا مكان للكراهية بأوروبا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

مؤشر مسقط يصعد 0.02% بمستهل جلسة الخميس

بورصة مسقط تهبط 0.77% بختام جلسة الخميس

مؤشر مسقط يهبط 0.22% فى مستهل جلسة اليوم

مؤشربورصة مسقط ينهي التعاملات علي تراجع بنسبة 0.1%

مؤشر مسقط يتراجع 0.08% بمستهل تعاملات الثلاثاء

مؤشر مسقط يهبط لمستوى 4153.4 نقطة بختام التعاملات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:09 م

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

09:23 م

عاجل.. الأهلي يتراجع عن ضم صفقة الموسم

10:15 ص

عاجل .. "أرامكو" السعودية تعلن توزيع ارباح على المساهمين

09:30 ص

مستشار رئيس الحكومة يكشف موعد إعلان القرارات الخاصة بإغلاق المحلات التجارية (فيديو)

09:51 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه