بورصة مسقط تتراجع 0.08% في منتصف تعاملات اليوم
الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 11:17 ص
نيفين سمير
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تراجع مؤشر مسقط 30 بنسبة 0.08 %، في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، عند مستوى 3545.04 نقطة، خاسراً 2.86 نقطة عن مستوياته بنهاية جلسة أمس الاثنين ،وبلغ حجم التداولات في منتصف التعاملات لسوق مسقط 810.27 ألف سهم، بتنفيذ 76 صفقة، بقيمة تداول 225.19 ألف ريال.
وتراجع أسهم مؤشرات قطاع الخدمات وحيدًا بنسبة 0.16 %، بضغط سهم الغاز الوطنية المتراجع 1.36 %، وتراجع أريدو 1.02% ، بينما ارتفع مؤشر قطاع الصناعة، مع صدارة جلفار للهندسة على الرابحين في ذلك التوقيت بنسبة 2.5 %، وارتفع المها للسيراميك 1.99 % ، وتجاهل قطاع الصدارة تقدم فولتامب للطاقة على المتراجعين في تلك الأثناء بنسبة 3.7 %.
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