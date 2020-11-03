بورصة مسقط تتراجع 0.08% في منتصف تعاملات اليوم

تراجع مؤشر مسقط 30 بنسبة 0.08 %، في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، عند مستوى 3545.04 نقطة، خاسراً 2.86 نقطة عن مستوياته بنهاية جلسة أمس الاثنين ، وبلغ حجم التداولات في منتصف التعاملات لسوق مسقط 810.27 ألف سهم، بتنفيذ 76 صفقة، بقيمة تداول 225.19 ألف ريال.



