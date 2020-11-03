بوتين عن هجوم فيينا: مستعد للتعاون مع الدول الأخرى في محاربة الإرهاب

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداده للتعاون مع النمسا والدول الأخرى في محاربة الإرهاب، منددًا بهجمات فيينا.

وقد أفادت مصادر نمساوية، بأن منفذ هجوم فيينا الذي قُتل من أصل ألباني وعمره 20 عاما ووُلد ونشأ في فيينا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلامية، عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى جراء هجوم على كنيس وسط فيينا.

وأعلنت الداخلية عن مقتل أحد المهاجمين وفرار آخر، حيث حاول المهاجمون استخدام حزام ناسف.

وأكدت الشرطة النمساوية، أن العملية ما زالت مستمرة، مطالبة السكان بضرورة تجنب الأماكن المفتوحة ووسائل النقل العام.

كما كشفت الداخلية، عن إصابة ضابط شرطة بجروح خطيرة جراء إطلاق النار.