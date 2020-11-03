ثقب بالرئة وعجز في الحركة.. أستاذ فيروسات يكشف آثار كورونا الخطيرة (فيديو)

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 11:12 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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كشف الدكتور أحمد شاهين، أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق، أن هناك أعراض جديدة لفيروس كورونا، حيث يظهر كل يوم بشكل مختلف، ويعتبر مرض مستجد بجميع صوره ومضاعفاته وأمراضه.

وقال "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء،:"كوورنا كل يوم بشكل، وهناك أعراضا جديدة تظهر لفيروس كورونا، وحتى الآن ظهرت مضاعفات على مرضى كورونا حتى بعد شفائهم".

وأوضح أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق، أن 1% من مصابي فيروس كورونا الناس يصابون بثقب في الرئة، ومن هنا تظهر مضاعفات بعد شفائهم في عدم القدرة على القيام بأي حركة فيما بعد، بالإضافة إلى وجود بعض التكيسات في الرئة، حيث أنها تعتبر من ضمن الكوارث الكبيرة.

وتابع، أن كورونا لها أعراض تحدث للشباب في سن المراهقة ومنها التهابات الأوعية الدموية، لافتا إلى أنها تعتبر التهابات تقضى على الإنسان، حيث أن مشاكل الفيروس خطيرة وكبيرة وتترك أثرا كبيرا فيما بعد.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 97 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99652 حالات حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.


وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 107925 حالة من ضمنهم 99652 حالة تم شفاؤها، و6291 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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