13.6 مليون جنيه خسائر"العربية وبولفار" خلال أول 9 شهور من 2020

كشفت البورصة المصرية اليوم عن المؤشرات المالية لشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج، خلال الـ 9 شهور الأولي من 2020 ، حيث أسفرت النتائج عن ارتفاع خسائر الشركة بنسبة 138.5 %، على أساس سنوي.





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أنها سجلت صافي خسائر بلغت 13.6 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 5.7 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وتراجعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر لتسجل 22.7 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 29.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.





يشار أن الشركة سجلت صافي خسارة بلغ 6.36 مليون جنيه منذ بداية يناير وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل صافي ربح بلغ 1.05 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.



