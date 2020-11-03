16 نوفمبر القادم .. نهاية الحق في توزيع كوبون "مصر لصناعة الكيماويات"
الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 10:58 ص
نيفين سمير
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قررت البورصة المصرية تقرر توزيع الكوبون مصر لصناعة الكيماويات رقم (58) بواقع 1.000 جنيه للسهم الواحد وذلك إعتباراً من19 نوفمبر القادم.
وأوضحت البورصة في بيان لها اليوم ، أن نهاية الحق في توزيع الكوبون لمشتري السهم هو حتى نهاية جلسة يوم الإثنين 16 من نوفمبر الجاري.
وكانت الجمعية العامة العادية للشركة، أقرت توزيع 73.12 مليون جنيه على المساهمين بواقع (100 قرش لكل سهم)، بدلاً من 75 قرشاً المقترح من مجلس الإدارة.
وحققت شركة مصر لصناعة الكيماويات، خلال الربع الأول من العام المالي 2020-2021، أرباحاً بلغت 41.88 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 8.916 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 126.77 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 78.32 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
يشار إلى أن الشركة سجلت خلال العام المالي الماضي، صافي ربح بلغ 63.7 مليون جنيه، مقابل 77.45 مليون جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق له.
وتراجع سهم الشركة اليوم بنسبة 0.26% ليصل سعره الي 11.6 جنيه.
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