كيف تدخلت التضامن لمساعدة سيدة توصيل الطلبات بالإسكندرية.. فريق التدخل السريع يجيب

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علق محمد يوسف، مدير فريق التدخل السريع بوزارة التضامن، على حالة السيدة المصرية المكافحة سهى، موضحًا أنه تم التواصل مع الفريق الخاص بوزارة التضامن في الإسكندرية، والبحث عن مكان السيدة نهى، وتم التوصل إلى عنوانها وتمت دراسة حالتها.



وقال "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، إنه بعد تداول حالتها وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي لفريق التدخل السريع بتقديم كل أوجه الدعم لها ولأطفالها.



وذكر مدير فريق التدخل السريع بوزارة التضامن، أنه تم اكتشاف أنها سيدة مصرية أصيلة تعمل على أحد العجلات التي تحاول أن توفر بها طلبات، لافتًا إلى أنها قالت إنها تأخذ معاشا ولا تريد أس شيء آخر، كما تم عمل دراسة احتياجات لها وتم تقديم بعض المساعدات العينية من قبل وزارة التضامن، بالإضافة إلى مساعدة مؤسسة التكافل لمدة سنة وعمل كشف طبي، من أجل إصدار كارت الخدمات المتكاملة.



وأوضح مدير فريق التدخل السريع بوزارة التضامن، أنه تم التنسيق مع أحد الجمعيات بالإسكندرية لتتحمل نفقة الإيجار الشهري للسيدة لمدة عام، مضيفا إلى أنه هناك مصادر كثيرة لإبلاغ فريق التدخل السريع لمثل تلك الشكاوى، ومنها الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي وخط الوزارة 16439، بالإضافة إلى خط منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528.



وتوجه فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية لفحص حالة السيدة سهى عيد عبد الحميد عبدالله "٤٠ عاما"، مطلقة وتعول طفلتين، بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قصة كفاحها وتحديها للظروف الصعبة التي تمر بها.



وبفحص الحالة، تبين أن السيدة سهى تقيم مع ابنتيها في شقة صغيرة بإيجار شهري ٤٥٠ جنيها بالإسكندرية، وتحصل هي ووالدتها وشقيقتها على معاش تأميني عن والدها وتعمل على دراجة توصيل الطلبات للمنازل، كما تقوم والدتها بمساعدتها على المعيشة.



وقام فريق التدخل السريع بتسليمها ٢ بطانية وكراتين مواد غذائية، كما عرض عليها الفريق الحصول على مشروع من الأسر المنتجة، حيث أنها تعمل بالخياطة، إلا أنها رفضت نظرا لإصابتها بضعف في البصر، وقام الفريق بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية لتحمل نفقة ايجار شقتها لمدة عام.



كما قام الفريق باتخاذ إجراءات توقيع الكشف الطبي تمهيدا لإصدار كارت الخدمات المتكاملة لها، فضلا عن عمل بحث يقدم لمؤسسة التكافل الاجتماعي لصرف مساعدة لها لمدة عام لحين استكمال اجراءات تقديم دعم نقدي لها من الوزارة.