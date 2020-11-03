ألابا يُحدد موقفه من تصريحات رئيس بايرن ميونيخ

حسم النمساوي دافيد ألابا، مدافع بايرن ميونيخ الألماني، موقفه من تصريحات رئيس النادي جيربرت هاينر، بشأن مستقبل اللاعب.









وكان هاينر قد قال في تصريحات صحفية، أن إدارة النادي سحبت عرضها لتمديد عقد اللاعب، وأوقفت مفاوضاتها مع اللاعب.









وطالب بيني زاهافي، وكيل أعمال اللاعب، رفع راتب اللاعب إلى 11 مليون يورو سنويا، للموافقة على تجديد العقد، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.









وقال اللاعب بشأن الأمر، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة بايرن ميونيخ وريد بول سالزبورج في دوري أبطال أوروبا: "لقد قرأت التصريحات مساء أمس".









وتابع: "سأرى كيف ستسير الأمور خلال الفترة المقبلة، أنا أستمتع بالعمل مع بايرن ميونيخ".



