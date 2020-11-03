ألابا يُحدد موقفه من تصريحات رئيس بايرن ميونيخ

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 11:00 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
Advertisements
حسم النمساوي دافيد ألابا، مدافع بايرن ميونيخ الألماني، موقفه من تصريحات رئيس النادي جيربرت هاينر، بشأن مستقبل اللاعب.


وكان هاينر قد قال في تصريحات صحفية، أن إدارة النادي سحبت عرضها لتمديد عقد اللاعب، وأوقفت مفاوضاتها مع اللاعب.


وطالب بيني زاهافي، وكيل أعمال اللاعب، رفع راتب اللاعب إلى 11 مليون يورو سنويا، للموافقة على تجديد العقد، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.


وقال اللاعب بشأن الأمر، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة بايرن ميونيخ وريد بول سالزبورج في دوري أبطال أوروبا: "لقد قرأت التصريحات مساء أمس".


وتابع: "سأرى كيف ستسير الأمور خلال الفترة المقبلة، أنا أستمتع بالعمل مع بايرن ميونيخ".

أخبار تهمك

عمرو أديب بعد مبادرة مصر الرقمية: "كفاية تجارة إنجلش"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يتراجع عن ضم صفقة الموسم

منذ ساعة و 10 دقيقة

شاهد.. الصور الأولى من حفل زفاف النجمة درة بالجونة

منذ حوالي 15 ساعة

محمد يوسف يطلب ضم موهبة الأهلي

منذ أقل من ساعة

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ يوم

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل| إيطاليا: هجوم فيينا غير مقبول.. ولا مكان للكراهية بأوروبا

منذ حوالي 10 ساعات

هل يرحل أفشة عن الأهلي بعد العرض الأوروبي؟

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار رئيس الحكومة يكشف موعد إعلان القرارات الخاصة بإغلاق المحلات التجارية (فيديو)

منذ ساعة و نصف

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل .. "أرامكو" السعودية تعلن توزيع ارباح على المساهمين

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:09 م

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

09:23 م

عاجل.. الأهلي يتراجع عن ضم صفقة الموسم

10:15 ص

عاجل .. "أرامكو" السعودية تعلن توزيع ارباح على المساهمين

09:30 ص

مستشار رئيس الحكومة يكشف موعد إعلان القرارات الخاصة بإغلاق المحلات التجارية (فيديو)

09:51 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه