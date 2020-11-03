النصر يتعاقد مع أخصائي تأهيل المنتخب الإسباني السابق

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي تعاقده مع أخصائي تأهيل الإصابات الرياضية الإسباني هوجو كاماريو من أجل العمل مع العالمي خلال الفترة المقبلة.









وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر كتب الحساب الرسمي للنصر:" متخصص تأهيل وظيفي للرياضيين، ومنع حدوث الإصابات، والصحة والسلامة الرياضية، ومعه درجة الماجستير في الصحة والنشاط البدني من جامعة كايدز عام 2016”.









وتابع: " لديه خبرة من 2010 حتى 2018 ضمن طاقم المنتخب الإسباني (تمارين استرجاعية، مدرب لياقي)، وكذلك كمدرب تمارين استرجاعية بدنية في نادي مالاجا من 2011 حتى 2018، وهو محاضر في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 2014، ومدرب لياقة في نادي رويال رايسينج بمدينة سانتاندر الإسبانية”.



