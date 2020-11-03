مصطفى درويش: كاملة أبوذكري أغلقت هاتفها ولم نعرف المقصود من كلامها

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أكد الفنان مصطفى درويش أن فريق عمل بـ"100وش" يعتبر المخرجة كاملة أبو ذكري بمثابة أمهم على الرغم من تقاربها منهم في السن، وأنهم يكنون لها كل الاحترام.



وتحدث مصطفى درويش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، عن المنشور الذي هاجمت فيه ذكري بعض ممثلي مسلسل "100 وش"، وأنه حاول الاتصال بالمخرجة كاملة أبو ذكري لكنها أغلقت هاتفها، وأنه لا يُعاني من الغرور، كما أنه لا يعرف المقصود من كلامها، قائلاً:"والله ما حد عارف مين المقصود ولحد دلوقتي إحنا مش عارفين مين والمسلسل كان فيه ناس كتير غيرنا".



وأوضح مصطفى درويش أنهم لديهم جروب خاص عبر تطبيق "واتساب" باسم "عصابة سكر وعمر" قاموا بإنشائه أثناء تصوير المسلسل، مُوضحًا أن المخرجة كاملة أبو ذكري لم تتحدث معهم عن ذلك الأمر حتى الآن.



وكانت المخرجة كاملة أبوذكري قد أغلقت صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعد ساعات من منشورها الذي هاجمت خلاله عددًا من أبطال مسلسلها الأخير "بـ 100 وش"، واتهمتهم بالغرور، وذلك بعد نجاح المسلسل.



وفي سياق آخر، ينتظر الفنان مصطفى درويش عرض حكاية "ربع قيراط" المُقرر عرضها ضمن أحداث مسلسل "الإ أنا"، والتي يُشارك في بطولتها ريهام عبد الغفور، رضوى جودة، إنعام سالوسة، عصام السقا، إخراج أحمد حسن.