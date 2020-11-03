أرتيتا يعدد مزايا النني ويتغنى بمستواه

أشاد الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي أرسنال الإنجليزي بأداء الدولي المصري محمد النني نجم الجانرز وذلك بعد الفوز على مانشستر يونايتد بهدف واحد مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقان لحساب مباريات الجولة السابعة من البريميرليج.









وقال أرتيتا في تصريحات صحفية أبرزتها ذا صن البريطانية: " النني واحد من أبرز اللاعبين في الفريق يملك طاقة لخلق أجواء رائعة فور دخوله لغرف الملابس ونحن بحاجة إلى مثل هولاء اللاعبين الذين يمنحون الفريق الفوز في المباريات الصعبة".









وتابع: " يحظى النني بإعجاب الجميع في النادي وأعتقد أنه كان رائع ضد مانشستر يونايتد في المباراة الأخيرة ولا تنسوا أنني قد لعبت معه وأعرف صفاته الشخصية جيداً".



