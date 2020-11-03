مؤشر سوق الأسهم السعودية يرتفع هامشياً مع بداية التعاملات

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 10:45 ص
سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
نيفين سمير
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إستهل سوق الأسهم السعودية  تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي  بنسبة 0.03% رابحاً 2.18 نقطة ليصل إلى مستوى 8023.20 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 5.35% خاسراً 928.21 نقطة ليصل إلى مستوى 16417.97 نقطة، وبلغ حجم التداول 131.4 مليون سهم بقيمة 3.2 مليار ريال. 
 
وصعدت 10 قطاعات بسوق السعودية، على رأسها قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.37%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.96%، يليه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.87%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.55%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.29%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.22%، ثم قطاعي إنتاج الأغذية وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.14%، ثم قطاع المواد الأستاسية بنسبة 0.11%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 1.64%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.55%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.13%.
 
وقفز 68 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الكثيري" بنسبة 9.97%، ثم سهم "أنعام القابضة" بنسبة 9.89%، ثم سهم "البحر الأحمر" بنسبة 7.04%، فيما تراجع 120 سهماً على رأسها سهم "تكافل الراجحي" بنسبة 5.55%، ثم سهم "ملاذ للتأمين" بنسبة 5.49%، ثم سهم "مهارة" بنسبة 3.42%، فيما تصدر سهم "الكابلات السعودية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 195.9 مليون ريال سعودي.

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