التباين يسيطر علي أداء مؤشرات البورصة في مستهل التعاملات

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 10:30 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تباين بأداء المؤشرات ، مع إستمرار الأداء العرضي المتراجع على المؤشرات تتخلله بعض الارتدادات خلال الجلسة مع تباين أداء الأسهم و عودة النشاط جزئيا على الأسهم المضاربية فى محاولة لتعويض بعض الخسائر و خاصة الافراد .
 
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 10476 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 1934 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 12298 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 4010 نقطة.
 
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 1814 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 2663 نقطة.

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