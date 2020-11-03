التباين يسيطر علي أداء مؤشرات البورصة في مستهل التعاملات

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تباين بأداء المؤشرات ، مع إستمرار الأداء العرضي المتراجع على المؤشرات تتخلله بعض الارتدادات خلال الجلسة مع تباين أداء الأسهم و عودة النشاط جزئيا على الأسهم المضاربية فى محاولة لتعويض بعض الخسائر و خاصة الافراد .

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 10476 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 1934 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 12298 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 4010 نقطة.