بدء مؤتمر موسع ل"ملاحة بورسعيد" وجمعية رجال الأعمال لبحث فرص التصدير لإفريقيا

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إنطلق منذ قليل، مؤتمرًا موسعًا يعقده اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، مع رجال أعمال بورسعيد والشركات الصناعية لبحث فرص التصدير إلى أفريقيا، في اطار بروتوكول التعاون بين غرفة ملاحة بورسعيد ولجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين.



يستعرض ممثلو مكتب التمثيل التجاري المصري وإدارة الدول والمنظمات الأفريقية ووحدة الكوميسا خطط التحرك نحو السوق الأفريقية، وفرص التصدير والإستثمار المتاحة.



ومن جانبه أكد عادل اللمعي رئيس مجلس إدارة غرفة ملاحة بورسعيد، أن اللقاء يأتي فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوجه نحو أفريقيا، ودعم فرص توجه رجال الأعمال للتبادل التجاري مع دول افريقيا، وتعظيم الصادرات، وتوظيف الإتفاقيات التجارية المبرمة مع دول الكوميسا، فى تشجيع المستثمرين المصريين للتصدير لأفريقيا، وفتح آفاق جديدة للعمل والتصنيع وخلق فرص عمل مباشرة، وتحقيق مزيد من صناعات القيمة المضافة، ودعم منظومة سلاسل الإمداد اللوجستية.



وأوضح "اللمعي"، أن غرفة الملاحة تضم فى عضويتها أصحاب شركات الملاحة ووكلاء أشهر الخطوط الملاحية العالمية الناقلة البضائع العامة من وإلى مواني العالم، وتعد شريكًا رئيسيًا فى عمليات تداول السلع والنقل والشحن والتفريغ وكل العمليات المؤداة فى المواني.



يحضر المؤتمر، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ووفد جمعية رجال الأعمال والتمثيل التجاري ووحدة الكوميسا ولفيف من رجال الصناعة والملاحة ببورسعيد.