عاجل .. زيادة جديدة في الاحتياطي النقدي للبلاد

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 10:30 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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كشف  البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء،  عن مواصلة الاحتياطي النقدي خلال أكتوبر الماضي، والتى كانت تعرضت للتراجعات خلال أزمة كورونا.


وقال البنك المركزي، إن  الاحتياطي النقد الأجنبي  ارتفع بنسبة 2% بما يعادل  795 مليون دولار  خلال شهر اكتوبر الناضي مقارنة بسبتمبر ليصل  إلى 39.22 مليار دولار أمريكي.


وكان " البنك  المركزي" المصري، أعلن أن  صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع  في سبتمبر الماضي إلى 38.425 مليار دولار .

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