عاجل .. زيادة جديدة في الاحتياطي النقدي للبلاد

كشف البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، عن مواصلة الاحتياطي النقدي خلال أكتوبر الماضي، والتى كانت تعرضت للتراجعات خلال أزمة كورونا.





وقال البنك المركزي، إن الاحتياطي النقد الأجنبي ارتفع بنسبة 2% بما يعادل 795 مليون دولار خلال شهر اكتوبر الناضي مقارنة بسبتمبر ليصل إلى 39.22 مليار دولار أمريكي.





وكان " البنك المركزي" المصري، أعلن أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع في سبتمبر الماضي إلى 38.425 مليار دولار .