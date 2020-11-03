عاجل .. زيادة جديدة في الاحتياطي النقدي للبلاد
الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 10:30 ص
الفجر الاقتصادي
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كشف البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، عن مواصلة الاحتياطي النقدي خلال أكتوبر الماضي، والتى كانت تعرضت للتراجعات خلال أزمة كورونا.
وقال البنك المركزي، إن الاحتياطي النقد الأجنبي ارتفع بنسبة 2% بما يعادل 795 مليون دولار خلال شهر اكتوبر الناضي مقارنة بسبتمبر ليصل إلى 39.22 مليار دولار أمريكي.
وكان " البنك المركزي" المصري، أعلن أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع في سبتمبر الماضي إلى 38.425 مليار دولار .
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