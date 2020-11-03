بايدن أم ترامب.. أيهما أقرب للفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية؟

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انطلقت انتخابات الرئاسة الأمريكية وسط حالة من الجدل بسبب نتائج استطلاعات الرأي التي تميل تارة للمرشح الجمهوري وتارة لمنافسه الديمقراطي، لينتظر العالم صناديق الاقتراع من أجل الإجابة عن سؤال من هو رئيس أمريكا القادم؟.



وانطلقت الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، حيث فتحت مدينتان صغيرتان في ولاية نيو هامبشاير أبواب مراكز الاقتراع في منتصف الليل بالتوقيت المحلي.





١٢% فارق لصالح بايدن

منذ قرابة أسبوعين، كشف استطلاع جديد حول نية التصويت فى الانتخابات الأمريكية، أن المرشح الديمقراطى للبيت الأبيض، جو بايدن، يتقدم بفارق 12% على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الاستطلاع أجراه شبكة (إيه بى سى نيوز) وصحيفة (واشنطن بوست)وأظهر أن 53٪ من الناخبين المسجلين سيؤيدون بايدن، بينما سيدعم 41٪ فقط ترامب.





تقدم بايدن بفارق ١٠ نقاط

وفي أول الشهر الجاري، أظهر استطلاع رأي جديد في الولايات المتحدة، تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن بفارق 10 نقاط مئوية على الرئيس دونالد ترامب بين الناخبين المسجلين على مستوى البلاد الاستطلاع أجراه صحيفة "وول ستريت جورنال" وشبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكيتين.



وحسب هذا الاستطلاع، حصل نائب الرئيس السابق بايدن على 52% مقابل 42% لصالح ترامب، في القراءة النهائية لاستطلاع لأراء الناخبين قبل يوم الانتخابات، دون تغيير جوهري على التقدم الذي حققه بايدن في منتصف أكتوبر والذي بلغ 11 نقطة، بحسب ما أوردته الصحيفة الأمريكية في نسختها الإلكترونية.





تقدم آخر لبايدن على حساب ترامب

وفقًا لمتوسط استطلاعات الرأي الذي حدده موقع ”ريلكليربوليتيكس“، يتقدم جو بايدن السباق، بحصوله على 51% من نوايا التصويت، بـ 6.7 نقاط على دونالد ترامب (44،3%).



وقبل ساعات من الانتخابات، كشف استطلاع جامعة "مونماوث" أن الرئيس دونالد ترامب يتقدم في ولايات آيوا وأوهايو وتكساس، بينما يتقدم المنافس الديمقراطي جو بايدن في أريزونا وفلوريدا وجورجيا ونورث كارولينا والتى تعتبر ساحة المعركة الرئيسية.



وأضاف استطلاع جامعة "مونماوث" أن بايدن يتقدم على دونالد ترامب بسبع نقاط بين الناخبين المحتملين في ولاية كيستون، بالإضافة الى انخفاض عن تقدم نائب الرئيس السابق بفارق 11 نقطة في نفس الاستطلاع في سبتمبر الماضى