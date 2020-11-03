نائب مدير حميات إمبابة يُحذر المواطنين: "لو استمرينا كده هتحصل كارثة" (فيديو)

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قال الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، إننا ما زالنا في الموجة الأولى لفيروس كورونا، وتغلبنا على الموجة الأولى بنسبة 100%، ولكن الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا انخفض بنسبة 100%، معقبًا: "لو استمرينا كده هتحصل كارثة".



وأضاف "الجارحي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أننا مقبلين على فصل الشتاء، وفيروس كورونا ينتشر في الرطوبة المنخفضة والطقس البادر، وحال عدم الانتظار ستحدث كارثة بنشاط فيروس كورونا، مشددًا على ان الأطباء تلتزم بالإجراءات الاحترازية بنسبة 100%، ومستعدون تمامًا لمواجهة أي مستجدات، ولكن الدور الأهم في مواجهة الفيروس للمواطنين.



وناشد نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، أي مواطن يشعر بأي أعراض برد عادي أو أعراض تنفسية أو آلام في البطن، وحالة إعياء وعدم قدرة على التحرك، مع ارتفاع الحرارة باستمرار دون انخفاض مع خوافض الحرارة التوجه للطبيب فورًا أو لأقرب مستشفى حميات، مؤكدًا أن التشخيص المبكر يكون له دور في سرعة العلاج.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 97 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99652 حالات حتى الأمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 107925 حالة من ضمنهم 99652 حالة تم شفاؤها، و6291 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.