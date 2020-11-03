مصرع شخص في حادث مروري بحدائق الأهرام

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لقى شخص مصرعه حال عبوره الطريق، بمنطقة حدائق الاهرام، غرب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وتلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود متوفي بمنطقة حدائق الاهرام.



المعاينة الأولية والفحص المبدئي كشف أنه حال عبور شخص الطريق من أمام احدي بوابات حدائق الاهرام، تصادف قدوم سيارة، صدمته ما أسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته.



وجري نقل الجثة إلى المشرحة بواسطة سيارة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.