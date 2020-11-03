محمد يوسف يطلب ضم موهبة الأهلي

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 10:33 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
طلب محمد يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، من مسؤولو النادي الأهلي التعاقد مع شادي رضوان لاعب الفريق الأحمر لمدة موسم على سبيل الإعارة.


ورحب مسؤولو النادي الأهلي بإعارة اللاعب إلى البنك الأهلي الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز من أجل اكتساب المزيد من الخبرات قبل العودة مرة أخرى لصفوف القلعة الحمراء.


ومن المنتظر أن يتم حسم الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة وينتقل اللاعب إلى البنك الأهلي الصاعد حديثًا للدوري الممتاز.


ويتولى مهمة تدريب البنك الأهلي محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي، ويعاونه عادل مصطفى في منصب المدرب العام، ومحمد رمضان مدربًا مساعدًا وطارق سليمان في منصب مدرب حراس المرمى.

أخبار تهمك

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

منذ يوم

محمد يوسف يطلب ضم موهبة الأهلي

منذ أقل من ساعة

مستشار رئيس الحكومة يكشف موعد إعلان القرارات الخاصة بإغلاق المحلات التجارية (فيديو)

منذ ساعة و نصف

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. "الصحة": تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

عمرو أديب بعد مبادرة مصر الرقمية: "كفاية تجارة إنجلش"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل| إيطاليا: هجوم فيينا غير مقبول.. ولا مكان للكراهية بأوروبا

منذ حوالي 10 ساعات

شاهد.. الصور الأولى من حفل زفاف النجمة درة بالجونة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

منذ حوالي 19 ساعة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 21 ساعة

هل يرحل أفشة عن الأهلي بعد العرض الأوروبي؟

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. "أرامكو" السعودية تعلن توزيع ارباح على المساهمين

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يتراجع عن ضم صفقة الموسم

منذ ساعة و 9 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:09 م

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

09:23 م

عاجل.. الأهلي يتراجع عن ضم صفقة الموسم

10:15 ص

عاجل .. "أرامكو" السعودية تعلن توزيع ارباح على المساهمين

09:30 ص

مستشار رئيس الحكومة يكشف موعد إعلان القرارات الخاصة بإغلاق المحلات التجارية (فيديو)

09:51 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه