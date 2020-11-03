محمد يوسف يطلب ضم موهبة الأهلي

طلب محمد يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، من مسؤولو النادي الأهلي التعاقد مع شادي رضوان لاعب الفريق الأحمر لمدة موسم على سبيل الإعارة.









ورحب مسؤولو النادي الأهلي بإعارة اللاعب إلى البنك الأهلي الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز من أجل اكتساب المزيد من الخبرات قبل العودة مرة أخرى لصفوف القلعة الحمراء.









ومن المنتظر أن يتم حسم الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة وينتقل اللاعب إلى البنك الأهلي الصاعد حديثًا للدوري الممتاز.









ويتولى مهمة تدريب البنك الأهلي محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي، ويعاونه عادل مصطفى في منصب المدرب العام، ومحمد رمضان مدربًا مساعدًا وطارق سليمان في منصب مدرب حراس المرمى.



