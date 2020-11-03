التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وانتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 10:30 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تقام اليوم الثلاثاء موقعة ريال مدريد ضد إنتر ميلان والتي تجمع الفريقان على ملعب ألفريدو دي ستيفانو لحساب مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.


وقبل اللقاء يحتل الملكي المركز الرابع برصيد نقطة يتيمية فيما يحتل فريق نادي إنتر ميلان المركز الثاني برصيد نقطتين في المجموعة التي يحتل شاختار الأوكراني صدارتها برصيد أربعة نقاط.

ومن المُنتظر أن يدخل ريال مدريد المباراة بالتشكيل التالي :-

تيبو كورتوا


ميندي - راموس - فاران - أودريوزولا


كروس - كاسيميرو - فالفيردي


هازارد - بنزيما – اسينسيو

فيما سيلعب الإنتر وفق الأسماء التالية :-
هاندانوفيتش


باستوني - دي فري - دامبروزيو


يونج - بروزوفيتش - فيدال - حكيمي


باريلا - لاوتارو - بيريسيتش

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