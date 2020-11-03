إينو يشيد بأداء منتخب السويس في ودية الأهلي استعداداً لدوري الناشئين

ضمن استعدادات فريق منتخب السويس للموسم الجديد بدورى منطقة السويس لكرة القدم.



وكان اللقاء قد شهد تقدم فريق النادي الاهلي في الشوط الاول، قبل أن يسجل عبد الرحمن "بيدو" هدف التعادل للسويس في نفس الشوط.



وأشاد اينو المدير الفنى، للفريق لاسويس بأداء اللاعبين اللى ظهر بي خلال القاء، و مؤكداً بأن فريقه يضم العديد من العناصر المميزة من اللاعبين والذين سيكون لهم مستقبل وشأن كبير مع الفريق الأول في السنوات المقبلة أمثال: عمرو عيسي حارس المرمى، ونادر كارم، واسامة ابراهيم، وحسام ابو المجد، وسيلمان مانا، و بوجي، ومصطفي "حكوكا"، وحازم مدحت، وحسين سعد، وعبدالرحمن "بيدو".



ويضم الجهاز الفني لفريق مواليد ٩٩ بمنتخب السويس سعيد ايدو مشرف عام، مجدي فريد مدير القطاع، وياسر السيد مدير فنى القطاع، اينو أحمد مدير فني، و زيزو أحمد مدرب عام، و هانى حامد مدرب مساعد، وخالد عبد السلام مدرب لحراس المرمى، وأحمد فوكس إداري.

أشاد ميدو أحمد المدير الفني لفريق منتخب السويس مواليد 99 بأداء لاعبيه أمام الأهلي، في المباراة الودية، التي إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لثمله،