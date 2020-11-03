عصام السقا يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيته في "ربع قيراط" مع ريهام عبد الغفور

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 10:26 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يواصل الفنان الشاب عصام السقا تصوير مشاهده في حكاية "ربع قيراط"، الذي سيتم عرضها ضمن أحداث مسلسل "الإ أنا"، والتي يقوم ببطولتها ريهام عبد الغفور، مصطفى درويش، رضوى جودة، إنعام سالوسة، ومن إخراج أحمد حسن.

وأكد عصام السقا في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنه يُجسد خلال الأحداث دور شاب يُدعى "خالد" وهو خطيب "مروة" التي تُجسد شخصيتها الفنانة رضوى جودة، كما أنه يعمل محاميًا ويقف بجاور الفنانة ريهام عبد الغفور في الأزمات التي تتعرض لها.

"ربع قيراط"، هى الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا" "إلا أنا"، وتم عرض خمس حكايات هم "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، و"ضىي القمر" بطولة كندة علوش، والسادسة "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض.


وفي سياق آخر، شارك عصام السقا مؤخرًا في الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات"، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، والمسلسل بطولة ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، أسماء جلال، هند عبد الحليم، كريم العمري، ليلى حسين، حازم إيهاب، أحمد كرارة، نبيل نور الدين، علا رامي، إخراج مصطفى أبو سيف.
عصام السقا يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيته في "ربع قيراط" مع ريهام عبد الغفور
عصام السقا يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيته في "ربع قيراط" مع ريهام عبد الغفور
عصام السقا يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيته في "ربع قيراط" مع ريهام عبد الغفور
عصام السقا يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيته في "ربع قيراط" مع ريهام عبد الغفور
عصام السقا يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيته في "ربع قيراط" مع ريهام عبد الغفور
عصام السقا يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيته في "ربع قيراط" مع ريهام عبد الغفور

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