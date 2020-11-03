وزير السياحة والآثار يستقبل سفير أوزبكستان لمناقشة تعزيز التعاون بين البلدين

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استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، السفير إيبيك عارف عثمانوف سفير دولة أوزبكستان، والذي حرص على لقاء السيد الوزير لتوديعه قبيل انتهاء مدة خدمته كسفير لبلاده في القاهرة.



وناقش الجانبان تعزيز التعاون بين البلدين في مجال ترميم وتوثيق الآثار وخاصة المخطوطات والعمل علي تبادل الخبرات بين البلدين في هذا المجال وتدريب الأثريين والمرممين، بالإضافة إلى جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من أوزبكستان الي مصر.



ومن جانبه، قدم السفير الشكر والتقدير للوزير علي التعاون المثمر والفعّال وخاصة على ما شهدته الفترة السابقة من تعاون كبير في مجال السياحة والآثار.



وفي نهاية اللقاء تمني الوزير للسفير النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة.