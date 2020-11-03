عمرو محمود ياسين: يوم وفاة والدى فوجئت إني مسئول عن اسم محمود ياسين

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 10:22 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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كشف الكاتب والسيناريست عمرو محمود ياسين عن سبب تسميته بمحمد مُوضحًا أن أسرته كانت ترغب في إطلاق اسم عمرو عليه، لكنه ولد في ذكرى المولد النبوي لذلك قرر والده الفنان الراحل محمود ياسين أن يطلق عليه اسم محمد، قائلاً :"الأسرة قالت لو جه ولد هنسميه عمرو ولكن تصادف يوم ميلادي مع ذكرى المولد النبوي الشريف فوقتها قررت الأسرة أن تسميني محمد تيمنًا بالمولد النبوي الشريف ويكون اسمي المستخدم عمرو،دي بقت مشكلتي في الحياة أصلاً أن عندي اسمين، لكن أنا سعيد باختياراتهما، وكان والدي يقول لي مكنش ينفع تتولد في اليوم ده في ذكرى مولد النبي ومايبقاش اسمك محمد ".




وحكى عمرو محمود ياسين خلال لقائه في برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" عن إحدى المكالمات الهاتفية التي حدثت بينه وبين الفنانة نجلاء فتحي التي قالت له أن والده الفنان الراحل محمود ياسين كان فخورًا بمولده في ذكرى المولد النبوي الشريف، وأنه أخبر كل الناس بذلك الخبر بفرحة شديدة، قائلاً :"أنا جبت محمد أنا جبت محمد".

وتحدث عمرو محمود ياسين عن يوم رحيل والده، مُوضحًا أنه كان في صراع كبير يوم وفاة والده؛ لأن والده شخص يمتلك جمهورًا كبيرًا، وأنه وجد نفسه مسئولاً عن الأسرة، وأنه كان يقوم بالرد على كل الناس حتى الذين لا يعرفهم، وأنه كان يفعل ما شئ يجب فعله بمساعدة الفنان محمد رياض.

وتابع عمرو محمود ياسين قائلاً :"فوجئت إني فجأة مسئول عن محمود ياسين في آخر أيامه في الدنيا، كنت بسأل نفسي هتدفنه إزاي وهتصلي عليه فين؟ والقبر جاهز ولا لا؟ العزا هيتعمل ولا مش هيتعمل ولو اتعمل هيبقى فين؟ كل هذه الأسئلة لأن محمود ياسين كان أب مش عادي بالنسبة ليا بغض النظر عن كونه فنانًا عظيما له يد بيضاء على الفن المصري في حاجات كتيرة، لكن كأب رغم كل هذا الانشغال عمري ما حسيت أن أبويا مش موجود أو مختفي وعمري ما حسيت أن مالياش ظهر طول حياتي كلها حاسس إن في ظهري اسم بيفكلي كل حاجة من غير ما أقول ولذلك في مكتبي بحط صورة كبيرة ليه لأني دائمًا كنت حاسس إنو في ظهري باسمه الذي يعني أخلاقيات وقيم ومبادئ والتزام في حياته وعمله ومع أسرته سواء الصغيرة أو الكبيرة حقيقي كان شخصا استثنائيا".

وتحدث عن فضل والدته في حياة الفنان الراحل محمود ياسين ، قائلاً: " أمي عملت كتير أوي خاصة في الفترة الأخيرة فوق ما حد يتخيل أو يتصور وكتير كانت لوحدها وبطولها اللي عملته كان كبير، وهي عملت بدافع الحب لأن أبويا كان زوج عظيم أوي ".


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