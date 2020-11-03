وزير السياحة والآثار: السائح المجري أول من زار مصر بعد كورونا

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استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، السيد أندراش أيمر كوفاكش سفير دولة المجر الجديد في القاهرة



يأتي ذلك في إطار حرص الدكتور خالد العناني على التواصل المستمر مع سفراء الدول المختلفة في مصر لتعزيز سبل التعاون السياحي والأثري مع هذه الدول.



وحرص أيمر على لقاء الوزير والتعرف عليه ضمن أولى لقاءاته الرسمية بعد استلامه مهام منصبه كسفير لبلاده بالقاهرة.



واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بالسفير، مقدمًا له خالص التهنئة على توليه منصبه الجديد، متمنيًا له التوفيق والنجاح في عمله وأن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون بين البلدين في مجال السياحة والآثار.



وخلال اللقاء ناقش الوزير والسفير سبل التعاون في العمل الأثري وزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من المجر.



وأشار الوزير إلى تجربة مصر الناجحة منذ استئناف حركة السياحة الوافدة إليها اعتبارا من يوليو الماضي، لافتا إلى أن دولة المجر كانت من أوائل الدول التي جاء سائحيها الى مدينتي شرم الشيخ والغردقة منذ استئناف الحركة السياحية.