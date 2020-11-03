سلمى أبو ضيف تسحر الجمهور بجمالها فى أحدث ظهور بإنستجرام

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 10:19 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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غازلت الفنانة سلمى أبو ضيف جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت سلمى بالصورة جميلة كعادتها مرتدية فستان طويل باللون الأحمر مفتوح من الأمام ، واعتمدت على تسريحة الشعر المنسدل ، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادئ يبرز جمالها.

وتعد سلمي ابو ضيف، من نجمات الفن والمشاهير اللاتي يحرصن على اتباع أحدث صيحات الموضة واقتناء ما يتناسب معها ويكشف عن جمالها ورشاقتها سواء فساتين السهرة التي تتمتع بالأقمشة الفخيمة أو الإطلالات الكاجوال اليومية.

وتعتمد إطلالات سلمي أبو ضيف، على التنوع والتجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة والأزياء، وتخطف الأنظار دائما بجمالها وأناقتها.

يذكر أن سلمى أبو ضيف يعرض لها حاليا حكاية "لازم أعيش" تأليف نجلاء الحديني وإخراج مريم أحمدي، بطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، وسلمى أبو ضيف، وعدد آخر من الفنانين، والحكاية هى السادسة من مسلسل إلا أنا، الذى تتولى إنتاجه شركة أروما للمنتج تامر مرتضى بشراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية ويعرض على شاشة dmc.

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