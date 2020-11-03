ليلى عز العرب تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيتها في مسلسل "حلوة الدنيا سكر"

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 09:56 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تواصل الفنانة ليلى عز العرب تصوير مشاهدها في مسلسل"حلوة الدنيا سكر" مع هنا الزاهد، محمد الكيلاني، حنان سليمان، جيلان علاء، ياسمين رحمي، بسنت النبراوي.


وأوضحت ليلى عز العرب أن ما جذبها للمشاركة في مسلسل "حلوة الدنيا سكر" هو أن المسلسل ينتمي لنوعية الأعمال الكوميدية، بالإضافة أن الشخصية التي تُقدمها جديدة عليها ومختلفة تمامًا عما قدمته من قبل، مُوضحة أن المسلسل من المُقرر عرضه آخر الشهر الجاري عبر إحدى القنوات الفضائية.

وأكدت ليلى عز العرب أنها تُجسد خلال الأحداث دور جدة الفنانة هنا الزاهد، مُتمنية أن تنال شخصيتها والمسلسل على إعجاب الجمهور وقت عرضه.

وأضافت ليلى عز العرب أنها اعتذرت مؤخرًا عن المشاركة في فيلم "قمر١٤"، نظرًا لضيق الوقت.

المسلسل فكرة يسرى الفخرانى وإخراج خالد الحلفاوى، وينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وتدور فكرته المسلسل فى إطار اجتماعى كوميدي ويعتمد على ظهور نخبة كبيرة من ضيوف الشرف.


حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر" يكتبه 8 مؤلفين، وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصرى، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، أيمن الشايب.

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