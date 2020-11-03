811 إصابة و26 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 09:53 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

سجلت وزارة الصحة في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، 811 إصابة و26 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وفقًا لوسائل إعلام عبرية.

 

وبحسب الصحة الإسرائيلية، ارتفعت حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 811 لتصل إلى مستوى 315589 حالة.

 

ورصدت الصحة الإسرائيلية، 26 وفاة جديدة جراء المرض ليصل إجمالي ضحايا الجائحة إلى 2579 متوفيا.

 

وأشارت البيانات الأخيرة إلى أن 9644 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج من الفيروس، بينهم 385 في حالات حرجة و163 بحاجة إلى أجهزة التنفس الاصطناعية، بينما يبلغ عدد المتعافين 303366 شخصا.

 

وكانت إسرائيل الدولة الأولى في العالم التي فرضت إغلاقا عاما ثانيا حيث أعلنت قيودا واسعة في 18 سبتمبر لكنها بدأت بتخفيفها في أكتوبر.

 

ودخلت إسرائيل يوم 1 نوفمبر إلى المرحلة الثانية من تخفيف الإغلاق حيث تم استئناف الدروس في الصفوف الـ4 الأولى بالمدارس مع فتح بعض المنشآت العامة والسماح بإجراء المراسم الدينية.

أخبار تهمك

شاهد.. الصور الأولى من حفل زفاف النجمة درة بالجونة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

الأولمبية تكشف موقف مرتضى منصور من حكم الإدارية العليا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل .. "أرامكو" السعودية تعلن توزيع ارباح على المساهمين

منذ 33 دقيقة

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

منذ حوالي 21 ساعة

"هرد بالقانون".. أول تعليق لـ"أحمد مالك" على فيديو يزعم سرقته أحد المنتجات من داخل بنزينة

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| إيطاليا: هجوم فيينا غير مقبول.. ولا مكان للكراهية بأوروبا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعات

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ يوم

عاجل .. "أرامكو" السعودية تعلن توزيع ارباح على المساهمين

منذ 33 دقيقة

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

منذ حوالي 22 ساعة

عمرو أديب بعد مبادرة مصر الرقمية: "كفاية تجارة إنجلش"

منذ ساعتين و 14 دقيقة

هل يرحل أفشة عن الأهلي بعد العرض الأوروبي؟

منذ ساعتين و 32 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

عاجل .. "أرامكو" السعودية تعلن توزيع ارباح على المساهمين

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

09:23 م

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

06:09 م

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

04:43 م

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

02:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه