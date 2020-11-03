عاجل .. ارتفاع أسعار "الدولار" في البنوك المصرية بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 3-11-2020

افتتحت اسعار الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري تعاملات، اليوم الثلاثاء، على ارتفاعات في معظم البنوك المصرية.





ومع بداية التعاملات في البنوك المصرية، صعد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بقيمة تراوحت بين قرشا إلى قرشين في بعض البنوك عن تعاملات أمس التى أنهاها الدولار عند مستويات 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنوك كلا من عودة والكويت الوطني وبنك اتش اس بي سي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وكريدي أجريكول ومصر إيران بقيمة قرشا واحدا ليصل إلى مستويات 15.67 للشراء و15.77 جنيه للبيع.

وفي بنك الاسكندرية، بنك CIB، سجل ارتفاعات بقيمة قرشا واحد ليصعد إلى مستويات 15.66 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع.

وقفز سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي بقيمة 2 قرشا مسجلا 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.