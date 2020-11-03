محمد الشرنوبي ينضم لأبطال فيلم "جارة القمر"

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تعاقد الفنان محمد الشرنوبى، على بطولة فيلم "جارة القمر"، والفيلم ينتمي لنوعية الأعمال الرومانسية الاجتماعية، وتدور أحداثه حول قصة حب بين ياسمين رئيس وكريم فهمي، بالرغم من الفرق الاجتماعي الشديد بينهما، لأنها تنتمي لأسرة متوسطة.





فيلم"جارة القمر" من إخراج هادي الباجوري، وإنتاج أحمد السبكي، بطولة كريم فهمي، ياسمين رئيس، سوسن بدر، أحمد مالك، ومن المقرر طرحه في دور العرض السينمائي

خلال العام المقبل.



وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان محمد الشرنوبي الدرامية هو مسلسل"ليه لأ"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ مريم أبو عوف، ﺗﺄﻟﻴﻒ مريم نعوم، بطولة أمينة خليل، هالة صدقي، هاني عادل، شيرين رضا، محسن محيي الدين.