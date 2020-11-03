"فيسبوك وتويتر" يضعان تحذيرًا على منشور لترامب

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 09:43 ص
بوابة الفجر
وكالات
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كتب الرئسس الأمريكي دونالد ترامب، منشورًا عبر حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، جاء فيه: "قرار المحكمة العليا (الأمريكية) الخاص بالتصويت في بنسلفانيا قرار خطير جدا، فهو سيسمح بغش مستفحل دون كابح، وسيقوض أنظمة قوانينا بالكامل. كما أنه يبعث على العنف بالشوارع. لا بد من فعل شيء".

 

وكان "تويتر" و"فيسبوك"، وضعا في ساعة متأخرة من أمس الاثنين علامة تحذير على منشور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف فيه قرارا للمحكمة العليا بشأن التصويت في ولاية بنسلفانيا بأنه "خطير جدا".

 

وأرفق موقع "تويتر" مع تغريدة ترامب ما يفيد بعدم مسؤولية الموقع عن هذه التغريدة، قائلا إن محتواها "محل خلاف" و"ربما يكون مضللا".

 

وقال متحدث باسم "تويتر" إن الإجراء يتسق مع "سياسة النزاهة المدنية" التي يطبقها الموقع، مضيفا أن "تويتر" سيقيد بشكل ملموس التعليقات على تغريدة ترامب.

 

وتضمن إخلاء المسؤولية رابطا لمعلومات تؤكد "قانونية وسلامة" التصويت عبر البريد.

 

ومن جانبه نشر موقع "فيسبوك" أيضا إخلاء مسؤوليته عما ورد في تغريدة ترامب، منوها بأن التصويت عبر البريد ومن خلال مراكز الاقتراع "مشهود لهما بالجدارة والثقة" في الولايات المتحدة، وأن تزوير الأصوات نادر جدا.

 

وكانت المحكمة الأمريكية العليا قد سمحت الأسبوع الماضي بتمديد المهلة الزمنية اللازمة لتلقي الأصوات الواردة بالبريد، في الانتخابات المقررة اليوم الثلاثاء، في بنسلفانيا ونورث كارولينا، وهما ولايتان محوريتان في فرص فوز ترامب في انتخابات الرئاسة.

 

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