مبروك عروستى الجميلة.. جومانا مراد تهنئ درة بحفل زفافها

Advertisements



حرصت الفنانة چومانا مراد على تهنئة الفنانة درة ، على عقد قرانها على المهندس هاني سعد .



ونشرت جومانا مراد صورة للعروسين من حفل الزفاف ، وذلك عبر حسابها بموقع إنستجرام وكتبت : ألف مبروك يا حبيبتي ، مبروك عروستى الجميلة الغالية ، ربنا يسعدكم يا حبيبتي.



وحضر حفل الزفاف كل من الفنانين أحمد السقا وشريف رمزى وزوجته الفنانة ريهام أيمن، والنجمة يسرا، والإعلامية شيريهان أبو الحسن، والمطرب أبو وزوجته، والفنانة بشرى.



بدأ حفل الزفاف ودخلت درة فى الأول على أغنية "طلى بالأبيض" لماجدة الرومى، وخلال رقصتها الرومانسية على أنغام أغنية "خدنى بين إيديك" بكت درة ولم تستطع تمالك دموعها من الفرحة، ثم اشتعل حفل الزفاف ورقص النجم آسر ياسين مع الزوجين على أغنية مليونير ورقصت بشرى مع العروس.



يذكر أن آخر أعمال درة التليفزيونية مسلسل بلا دليل من تأليف إنجي علاء وحققوا نجاحا كبيرا علي مواقع التواصل الاجتماعي .



