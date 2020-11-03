تشكيل بايرن ميونيخ المتوقع لمواجهة ريد بول في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 10:00 ص
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي بايرن ميونيخ الألماني لمواجهة نظيره ريد بول سالزبورج، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة بايرن ميونيخ أمام ريد بول سالزبورج، على أرضية ملعب ريد بول أرينا، معقل الأخير.

ومن المتوقع أن يبدأ هانز فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مانويل نوير.
خط الدفاع: لوكاس هيرنانديز – دافيد ألابا – جيروم بواتينج – بنيامين بافارد.
خط الوسط: ليون جوريتزكا – جوشوا كيميتش – كينغسلي كومان – توماس مولر – سيرجي جنابري.
خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

ويحتل بايرن ميونيخ صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد ريد بول سالزبورج في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

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