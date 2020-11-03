موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 09:30 ص
الاهلي
الاهلي
محمد الدمتناوي
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يترقب عشاق كرة القدم المصرية والإفريقية، المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد تأهل الأهلي عقب إقصاء الوداد وانتظار الفائز من الزمالك والرجاء.

وكان الأهلي قد تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على نظيره الوداد المغربي بخمسة أهداف مقابل هدف، مجموع لقائي الذهاب والعودة.

بينما الزمالك يستعد لمواجهة الرجاء المغربي، مساء غدًا الأربعاء، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز في مباراة الذهاب بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما في الدار البيضاء.

ومن المقرر أن تُقام مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري بين الأهلي، والمتأهل من الزمالك والرجاء.

وكان الاتحاد الافريقي لكرة القدم، قد أعلن عن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء، والتي كان من المقرر إقامتها يوم 24 أكتوبر الماضي إلى الأول من نوفمبر ثم إلى 4 نوفمبر، بسبب إرتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا بين صفوف الفريق المغربي.

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