عاجل .. "أرامكو" السعودية تعلن توزيع ارباح على المساهمين

أعلنت شركة ارامكو السعودية، اليوم الثلاثاء، توزيع ارباح على المساهمين عن الربع الثالث من عام 2020، رغم تراجعها.

وسجلت أرباح ارامكو في الربع الثالث من 2020 هبوطا بنسبة 44.6% على أساس سنوي لتسجل 44.21 مليار ريال، وجاء هذا الهبوط متأثرا بأزمة كورونا التى أدت لتراجع الطلب على النفط وانخفاض اسعاره في الاسواق العالمية.

وقالت أرامكو في بيان لها، إنها قررت توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 70 مليار ريال سعودي عن الربع الثالث من 2020، بما يعادل 0.3518 ريال للسهم الواحد، على أن يحق الحصول على الارباح على حاملي الأسهم حتي يوم 9 نوفمبر 2020، بينما ستبدأ الشركة في توزيع الأرباح يوم 30 نوفمبر.