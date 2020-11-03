موعد الانتخابات الرئاسية لبرشلونة بعد إستقالة بارتوميو

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 09:30 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
أعلن كارليس توسكيتس رئيس برشلونة المؤقت الموعد الجديد الخاص بالإنتخابات الرئاسية وذلك بعد إستقالة الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو وأعضاء مجلسه.


وخلال مؤتمر صحفي كبير أكد كارليس أن الإنتخابات الرئاسية في برشلونة سوف تُجرى يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من ديسمبر.


وأضاف أنه لا يُمكن القيام بالإنتخابات في موعد مُبكر عن ذلك خاصةً أن الإنتخابات الكتالونية تم تحديد موعدها نهاية شهر فبراير لكن سنحاول أن تقام في نهاية عطلة أعياد الميلاد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليونيل ميسي برشلونة بارتوميو

أخبار تهمك

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

منذ حوالي 17 ساعة

الأولمبية تكشف موقف مرتضى منصور من حكم الإدارية العليا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل .. "أرامكو" السعودية تعلن توزيع ارباح على المساهمين

منذ أقل من نصف ساعة

عمرو أديب بعد مبادرة مصر الرقمية: "كفاية تجارة إنجلش"

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل| إيطاليا: هجوم فيينا غير مقبول.. ولا مكان للكراهية بأوروبا

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

شاهد.. الصور الأولى من حفل زفاف النجمة درة بالجونة

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ يوم

"هرد بالقانون".. أول تعليق لـ"أحمد مالك" على فيديو يزعم سرقته أحد المنتجات من داخل بنزينة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

منذ حوالي 21 ساعة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل .. "أرامكو" السعودية تعلن توزيع ارباح على المساهمين

منذ أقل من نصف ساعة

هل يرحل أفشة عن الأهلي بعد العرض الأوروبي؟

منذ ساعتين و 23 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. رئيس برشلونة يتخذ قرارا صادما قبل الكلاسيكو

أزمة نارية بين ميسي وبرشلونة

بارتوميو يفاجئ نجم برشلونة بقرار ناري

اجتماع عاجل في برشلونة بقيادة بارتوميو

بعد استقالته.. كشف حساب جوسيب بارتوميو في 5 سنوات مع برشلونة

رئيس نادي برشلونة السابق يكشف عن موقفه من استقالة بارتوميو

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

عاجل .. "أرامكو" السعودية تعلن توزيع ارباح على المساهمين

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

09:23 م

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

06:09 م

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

04:43 م

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

02:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه