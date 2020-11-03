موعد الانتخابات الرئاسية لبرشلونة بعد إستقالة بارتوميو

أعلن كارليس توسكيتس رئيس برشلونة المؤقت الموعد الجديد الخاص بالإنتخابات الرئاسية وذلك بعد إستقالة الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو وأعضاء مجلسه.









وخلال مؤتمر صحفي كبير أكد كارليس أن الإنتخابات الرئاسية في برشلونة سوف تُجرى يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من ديسمبر.









وأضاف أنه لا يُمكن القيام بالإنتخابات في موعد مُبكر عن ذلك خاصةً أن الإنتخابات الكتالونية تم تحديد موعدها نهاية شهر فبراير لكن سنحاول أن تقام في نهاية عطلة أعياد الميلاد.



